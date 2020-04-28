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Dünya

Suriye'de patlama! Ölü sayısı yükseliyor

Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

2020-04-28 17:04:00 - 2020-04-28 17:48:21
Suriye'de patlama! Ölü sayısı yükseliyor

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20’ye yükseldi.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıları artıyor

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

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