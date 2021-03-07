Suriye'de patlama! Çok sayıda ölü var
Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki Hama ilinin doğusunda, mayın patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, ülkenin orta kesiminde, Hama ilinin doğusundaki Selemiyye ilçesinin Vadi el-Azip bölgesinde iki mayın patladı. Haberde, patlama soncu 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Patlamanın gerçekleştiği bölge, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolünde yer alıyor.