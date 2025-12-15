Suriye'de mahkeme kararıyla katillere kısasa kısas uygulandı
Suriye’de Humus Ağır Ceza Mahkemesi, bir kuyumcuyu öldürerek 3 kilogram altın gasp eden iki sanık hakkında asılarak idam cezası verdi.
Mahkeme kayıtlarına göre olay, sanıkların bir kuyumcuya yönelik planlı saldırı gerçekleştirmesiyle meydana geldi. Saldırı sırasında kuyumcunun hayatını kaybettiği, ardından iş yerinden yaklaşık 3 kilogram altının çalındığı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında zanlılar kısa sürede yakalanarak adli güçlere teslim edildi.
Yargılama sürecinde, çalınan altınların tamamının güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği ve yasal işlemlerin ardından sahiplerine iade edildiği açıklandı. Mahkeme, sanıkların suçu birlikte ve kasten işlediğine hükmederek en ağır cezayı uyguladı.
Verilen idam kararının, infaz işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili makamlara gönderildiği bildirildi.