Dünya

Suriye'de mahkeme kararıyla katillere kısasa kısas uygulandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye'de mahkeme kararıyla katillere kısasa kısas uygulandı

Humus Ağır Ceza Mahkemesi, bir kuyumcuyu öldürerek 3 kilogram altın çalan iki sanığı asılarak idam cezasına çarptırdı; çalınan altınların tamamı ele geçirilerek sahiplerine iade edildi.

Humus Ağır Ceza Mahkemesi, bir kuyumcuyu öldürerek 3 kilogram altın çalan iki sanığı asılarak idam cezasına çarptırdı; çalınan altınların tamamı ele geçirilerek sahiplerine iade edildi.

Suriye’de Humus Ağır Ceza Mahkemesi, bir kuyumcuyu öldürerek 3 kilogram altın gasp eden iki sanık hakkında asılarak idam cezası verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre olay, sanıkların bir kuyumcuya yönelik planlı saldırı gerçekleştirmesiyle meydana geldi. Saldırı sırasında kuyumcunun hayatını kaybettiği, ardından iş yerinden yaklaşık 3 kilogram altının çalındığı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında zanlılar kısa sürede yakalanarak adli güçlere teslim edildi.

Yargılama sürecinde, çalınan altınların tamamının güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği ve yasal işlemlerin ardından sahiplerine iade edildiği açıklandı. Mahkeme, sanıkların suçu birlikte ve kasten işlediğine hükmederek en ağır cezayı uyguladı.

Verilen idam kararının, infaz işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili makamlara gönderildiği bildirildi.

