Suriye'de kar yağışı! Kamplardaki siviller zor anlar yaşıyor

Suriye'nin kuzeyini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda çileye dönüştü.

Kış şartlarının ağır geçmesi halihazırda zor şartlarda derme çatma çadırlarda yaşayan sivillerin hayatını olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapanırken, ilçe merkezleri ve kamplar beyaza büründü.

Yağışlardan çok sayıda kamp olumsuz etkilenirken, onlarca çadırda çökme meydana geldi.

Çocuklar karın tadını çıkarırken, çadırları yıkılan siviller ise yaralarını sarmaya çalışıyor.

Azez Kampı sakinlerinden Hasan Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle beraber 3 yıldır kampta yaşadıklarını söyledi.

Gece saatlerinde kar yağışının yoğunlaştığını belirten Zeyd, "Çadırların çökeceği korkusuyla uyumadık." ifadesini kullandı.

Çadırlarının gece çok soğuk olduğunu dile getiren Zeyd, "Birileri kar yağdığında sevinirken biz çile çekiyoruz Allah yardımcımız olsun." dedi.

Halep'ten 7 yıl önce ailesiyle göç etmek zorunda kalan Ahmed Velid de "Eşim ve 2 çocuğumla bu çadırda yaşıyorum. Bazı çadırlar, kar yağışı nedeniyle çöktü." diye konuştu.

Çadırların dayanıksız olduğunu belirten Velid, çökmemesi için ailecek çadırın üzerindeki karı temizlediklerini kaydetti.