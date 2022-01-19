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Dünya Suriye’de kar yağdı! 47 mülteci kampı zarar gördü
Dünya

Suriye’de kar yağdı! 47 mülteci kampı zarar gördü

Suriye’de etkili olan kar fırtınası nedeniyle 47 mülteci kampı zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 13:20:00 -
Suriye’de kar yağdı! 47 mülteci kampı zarar gördü

Suriye’nin kuzeybatısında şiddetli kar fırtınası etkili oldu. Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, kötü hava koşulları sebebiyle son 24 saatte 47 mülteci kampının zarar gördüğü belirtildi.

Halep’in kuzeyi ile Afrin ve Azez’de de sivil savunma ekipleri acil durumlara müdahale etmek için seferber oldu. Ekipler mülteci kamplarına yiyecek ulaştırmak için yol çalışmalarını sürdürürken, zarar gören çadırlar için de alternatif çözümler aranıyor.

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