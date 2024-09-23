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Gündem Suriye'de işgalci ABD üssüne operasyon
Gündem

Suriye'de işgalci ABD üssüne operasyon

Yeniakit Publisher
2024-09-23 11:06:00 -
Suriye'de işgalci ABD üssüne operasyon

Suriye'nin Haseke kentinde, işgalci ABD güçlerinin konuşlu olduğu eş-Şedadi Askeri Üssü'ne roketli operasyon düzenlendi.

Suriye'nin Haseke kenti Şedadi ilçesinde, sık sık roketli saldırıların hedefi olan eş-Şedadi askeri hava üssüne, gece saatlerinde bir kez daha roketli operasyon düzenlendi.

İşgalci ABD ve Uluslararası Koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu hava üssüne atılan roketlerin güçlü patlamalara neden olduğu belirtildi.

Saldırıda, yaralanma, hasar veya ölüm bildirilmedi.

Operasyonun, Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik katliamlarına yanıt olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Suriye ve Irak'taki Amerikan üsleri, füzeler ve insansız hava araçlarıyla sık sık hedef alınıyor.

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Yorumlar

KENDILWEI YAPITOR TIPKI 11 EYLUL KURGU SALSIEUSIYKA MYSLYMANKARA SAVAS ACTIGI GIBI

Suriyedeki oetrolden ve SIYONISTAN/TERORISTAN PROJESINDEN VAZGECMEMEK ICIN...kyrdurnayacagiz siyonistani
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