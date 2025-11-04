Suriye'de heyecanlandıran keşif

Suriye'nin Lazkiye kentinde, Antik (Eski) Çağ'da önemli bir ticaret merkezi olan "Ugarit yerleşkesinde", yüzyıllardır toprağın altında kalan söz konusu medeniyetin izleri gün yüzüne çıkarılıyor.

Ugarit, Lazkiye'nin 12 kilometre kuzeyinde yer alan bugünkü Ras eş-Şumra harabelerinin bulunduğu bölgede, eski çağların en önemli ticaret merkezlerinden biriydi.

Akademik tarih çalışmalarına göre, Ugarit'te ortaya çıkan ve Akadca, Asurca, Hititçe dahil 7 dilde, 4 farklı yazı türüyle yazılan tablet arşivleri, dönemin Ugarit kentinin toplumsal yaşamı, yapısı ve karakteri hakkında tarihin kritik bir evresine ışık tutuyor.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle durdurulan kazılar, 14 yıl aradan sonra İtalya'daki Pavia Üniversitesi ekibinin çalışmaları yeniden başlatmasıyla tekrar canlandı.

İtalya'dan gelen heyete, Pavia Üniversitesi Antik Batı Asya Arkeolojisi ve Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lorenzo d'Alfonso başkanlık ediyor.

Türkiye ve İtalya'dan arkeoloji alanında doktora yapan öğrencilerin yer aldığı ekip, Lazkiye yakınlarındaki Tel Semhane Höyüğü’nde bir ay sürecek kazı çalışmaları yürütecek.

Lazkiye Eski Eserler Dairesi Başkanı Muhammed el-Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılı kazı sezonunda İtalya–Suriye ortak arkeoloji heyetinin, il merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan ve Ugarit uygarlığına bağlı küçük bir yerleşimi barındıran bir arkeolojik höyükte çalışma yürüttüğünü söyledi.

Devrik rejim döneminde bölgede ara verilen kazıların bu yıl yeniden başladığını belirten Hasan, bu çalışmalarda ortaya çıkarılacak arkeolojik tabakaların, söz konusu yerleşimin Ugarit Krallığı ile bağlantısına ve o dönemde üstlendiği rol ile ilişkilerine dair yeni veriler sunacağını aktardı.

Yeni Suriye'de bütün arkeolojik misyonların ülkeye tamamen geri dönmesini ümit ettiklerini dile getiren Hasan, özellikle sahil bölgesinde önceki kesintinin ardından çalışmaların yeniden sürdürülmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Bütün arkeoloji misyonlarına gerekli kolaylıkların sağlanacağını taahhüt eden Hasan, "Sağlanan kolaylıklar son derece iyiydi. Vali ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü’nün talimatlarıyla sahil bölgesinde çalışan yabancı arkeoloji heyetlerine tüm imkanlarımızı sunmaya hazırız." dedi.

"Tel Semhane höyüğünde Bronz Çağı tabakalarında kazı yürütüyoruz"

Arkeoloji Heyeti Başkanı Doç.Dr. Lorenzo d'Alfonso da Türk ve İtalyan doktora öğrencilerinin bölgede çalışmalara katıldığını söyledi.

Kazıların Lazkiye Müzesi ekibi ile koordineli şekilde ilerlediğini aktaran d'Alfonso, Şam'dan gelecek öğrencilerin de dahil olmasının beklendiğini belirtti.

D'Alfonso,"Tel Semhane höyüğünde Bronz Çağı tabakalarında kazılar yürütüyoruz. Bu köyde daha önce hiç arkeolojik kazı yapılmamış olması çalışmaya ayrı bir önem kazandırıyor." diye konuştu.

"Umarım gelecekte farklı kazılarda da görev alma şansımız olur"

Türk doktora öğrencisi Adahan Güney ise ekibin bir aylık kazı çalışması yapacağını, höyükte bir Bronz Çağı yerleşkesini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti.

Güney, Yakın Doğu arkeolojisinde genellikle saray, tapınak ve kutsal alanlara odaklanıldığını belirterek, "Burada olduğu gibi bütüncül bir Bronz Çağı yerleşkesinin kazılabilmesi oldukça nadir ve bu çalışmayı değerli kılıyor." dedi.

Güney, birbirine yakın dört farklı alanda yürütülen çalışmalarda yüzey buluntularına ulaştıklarını, hedeflerinin bir ay sonunda yerleşimin önemli bir bölümünü gün yüzüne çıkarmak olduğunu ifade etti.

Kazı ekibinin yoğun tempoda çalıştığını dile getiren Güney, "Şimdilik sadece Ugarit'e kısa bir ziyaret yaptık. Programımız tamamen Tel Semhane kazısına odaklı. Umarım gelecekte farklı kazılarda da görev alma şansımız olur." şeklinde konuştu.

Ras eş-Şumra (Ugarit) Suriye'de Lazkiye yakınlarında Akdeniz'e kıyısı bulunan antik bir liman şehridir. M.Ö. 1450 - 1195 yılları arasında bir ticaret kenti olan "Ugarit"in, M.Ö. 1196 - 1179 arasında "Deniz Kavimleri"nin ani baskınıyla yakıldığı belirtiliyor.