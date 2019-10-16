Suriye'de her konuda anlaşma sağladılar! İşte kirli anlaşmanın tam metni

Sosyal medyada Esed rejimi ile terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri arasında imzalanan anlaşma metni olduğu iddia edilen bir belge dolaşıma girdi.

Şam’a yakın basın kaynaklarının da doğruladığı ancak resmi hiçbir teyidin olmadığı ‘Uzlaşı Belgesi’ başlıklı belgenin tam tercümesi şöyle:

“12/10/2019 tarihinde katil Esed ile terör örgütü arasında bir toplantı gerçekleştirildi ve aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşma sağlandı:

YPG, Suriye Arap Ordusu güçlerinin doğuda Deyr El-Zor’dan başlayarak batıda Jarablus’a kadar uzanan bölgeye giriş yapmasını ve bölgenin tümünde kontrolünü genişletmesini kabul etmiştir. Kuvvetler 3 eksenden harekete başlayacak:

"Birçok noktada Esed rejimi konuşlanacak"

1-Kuzeye ‘Ayn İsa ve kırsalı’ ve ‘Tel Abyad bölgesinde Türkiye-Suriye sınırı ve Tel Abyad batısı’ yönlerinde Tabka ekseni,

2-Türkiye-Suriye sınır bölgesindeki Kobani yönünde ve Tel Abyad noktasına kadar uzanan Menbic ekseni,

3-Ras El Ayn’e ve oradan doğuda Kamışlı ve Malikiye’ye kadar sonra güneye uzanan Haseke-Tel Temir ekseni,

4-Arima’dan başlamak üzere kuvvetler, konuşlanma ile ilgili bir önceki anlaşmaya göre Sacur nehri hattı boyunca Menbic bölgesinde konuşlanacak,

"Esed'in yanında olacaklar"

SDF, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarının birliğini ve güvenliğini, Suriye Arap Cumhuriyetinin bayrağı altında korumaya; Türkiye’nin Suriye topraklarına yönelik tehditlerine karşı Esed liderliğinde, Suriye Arap Ordusunun yanında saf almaya hazırdır. (marbutahaber)