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Suriye'de hareketli saatler! Rusya kritik noktada devriyeye başladı

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins'in bölgeden çekilme kararı aldıklarını duyurmasının ardından Rusya, Münbiç'te devriye görevine başladı.

15 Ekim 2019 Salı 16:27
Suriye'de hareketli saatler! Rusya kritik noktada devriyeye başladı

ABD önderliğindeki koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildiklerini açıkladı. Rusya ise Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi yaptığını duyurdu.

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu.

Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Münbiç açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Suriye ve Münbiç'le ilgili önemli açıklamalar geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı.

Münbiç'in kontrolünün ise tamamen Suriye ordusunda olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 16:27
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