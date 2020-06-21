  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suriye’de görevli askerler şehit babalarını unutmadı

Suriye’nin İdlib kentinde TSK’nın Bahar Kalkanı Operasyonunda görevli askeri personel, babalar günü nedeniyle şehit babalarına özel mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:09:31 -
Suriye’de görevli askerler şehit babalarını unutmadı

Suriye’nin İdlib kentinde TSK’nın Bahar Kalkanı Operasyonunda görevli askeri personel, babalar günü nedeniyle şehit babalarına özel mesaj gönderdi.


19 Mart 2020 tarihinde Bahar Kalkanı Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş’ın (28) babası baba Muhyi Taş’ı, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayır (24) babası Hüseyin Nayır’ı, 27 Mayıs’ta icra edilen yol kontrolü sırasında yaşanan patlama sonrası şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar’ın babası Çetin Tatar’ı, oğullarının silah arkadaşları Babalar Gününde yalnız bırakmadı.


Kayseri 1. Komando Tugayı 5. Tabur’unda görevli komandolar, Babalar Gününde bir araya gelerek açtıkları Türk Bayrağı’yla şehit babalarının Babalar Gününü kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı