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Suriye'de genel af ilan edildi
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Dünya Suriye'de genel af ilan edildi
Dünya

Suriye'de genel af ilan edildi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Suriye'de genal af ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 22:20:00 -
Suriye'de genel af ilan edildi

Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Esad, 2 Mayıs’a kadar ülke içinde işlenen suçları kapsayan genel af kararnamesi imzaladı.

Kararnameye göre rüşvet verme, resmi belge sahteciliği, uyuşturucu satışı gibi suçlar, ayrıca çocuk yaşta suçlular af kapsamına dahil edildi. Bazı suçlara verilen cezaların hafifletildiği kararnameye göre ölüm cezası ağırlaştırılmış ömür boyu hapse, ömür boyu hapis cezası ise 20 yıl hapis cezasına dönüştürülüyor.

Diğer yandan af, silah kaçakçılığı, vatana ihanet, casusluk ve insan kayıplarına yol açan terör eylemleri gibi suçlardan hüküm giyen suçluları kapsamayacak.

Kararnameye göre adaletten saklanan kişiler de, iktidar makamlarına teslim olmaları halinde aftan yararlanabilecek.

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