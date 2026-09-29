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Dünya Suriye’de doğal gaz hattındaki yangın elektrik santrallerine gaz akışını durdurdu
Dünya

Suriye’de doğal gaz hattındaki yangın elektrik santrallerine gaz akışını durdurdu

Yeniakit Publisher
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Suriye’de doğal gaz hattındaki yangın elektrik santrallerine gaz akışını durdurdu

Suriye’nin Deyrizor ilinde bir doğal gaz boru hattında çıkan yangının sabotajdan kaynaklandığı bildirildi. Yangın nedeniyle Cibse Santralı’ndan elektrik üretim santrallerine gaz sevkiyatı kesildi.

Suriye Petrol Şirketi Gaz Sektörü Sorumlusu Hişam Salih, Şula ile Deyrizor arasındaki hatta çıkan yangının ardından itfaiye ekiplerinin bölgeyi vanalarla iki taraftan izole ettiğini açıkladı. Salih, hattaki gaz basıncının düşmesiyle söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Haberde ifadelerine yer verilen Suriye Petrol Şirketi Gaz Sektörü Sorumlusu Hişam Salih, yangın nedeniyle Cibse Santralı'ndan elektrik üretim santrallerine gaz akışının durduğunu belirtti.

İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinin öncesini ve sonrasını vanalarla derhal izole ettiğini aktaran Salih, bölgedeki gaz basıncının düşmesiyle ekiplerin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Dün, Suriye'nin Deyrizor ilinin güneyindeki Şula beldesi yakınlarındaki doğal gaz hattında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirilmişti.

Olay yerine sevk edilen Suriye sivil savunma ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına başladığı aktarılırken, ilk etapta yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmamıştı.

Şula ile Deyrizor arasında kalan bölge, doğal gaz üretimi ve taşınmasına yönelik tesis ve boru hatlarına ev sahipliği yapıyor.

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