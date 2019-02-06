0553 313 94 23

Suriye'de DEAŞ'tan kaçan 35 çocuk hipotermiden öldü

Birleşmiş Milletler (BM),Suriye'de aralık ayından beri terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Deyrizor iline bağlı Heccin'den kaçan en az 35 çocuğun hipotermiden öldüğünü bildirdi

06 Şubat 2019 Çarşamba 06:14
Suriye'de DEAŞ'tan kaçan 35 çocuk hipotermiden öldü

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Heccin ilçesindeki çatışmalardan kaçan ve bölgede kalan sivillerin durumundan endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

Geçen aralık ayından beri Heccin'den 25 bin fazla kişinin kaçarak Haseke'deki El Hol Kampı'na geldiği belirtilen açıklamada, 22 Ocak'tan beri kampa 10 bin kişinin ulaştığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Aralık'tan bu yana en az 35 çocuk Heccin'den kaçış yolunda ya da kampa ulaştığında hipotermi nedeniyle öldü."' denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 06:55
  1. çocuk
  2. Suriye
  3. BM
  4. Terör örgütü
  5. hipotermi
  6. Birleşmiş Milletler
  7. DEAŞ
  8. donarak öldü
  9. son dakika
  10. son dakika Dünya Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    1. Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    2. Papa, Venezuela'da taraflar anlaşırsa..
    3. Çipras: ikiye katlayalım
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Ehliyet sınavlarında sürücü adayları..
    6. İsrail ordusu, hükümete Gazze'ye..
    7. Diyanetin 9 bin 500 personel alım..
    8. 2. Trump-Kim zirvesi 27-28 Şubat'ta..
    9. Suriye'de DEAŞ'tan kaçan 35 çocuk..
    10. Guterres: DEAŞ küresel tehdit olmaya..
    11. O bakanlıkların kadroları artırıldı
    12. Trump'tan 'Suriye' açıklaması: Artık..
    13. 2. Trump-Kim zirvesi 27-28 Şubat'ta..
    14. 24 saat grev! Gerginlik bitmiyor
    15. ABD Başkanı Trump: "Afganistan'da..
    16. Pompeo, Afganistan Devlet Başkanı..
    17. FETÖ'nün TSK'daki hücrelerine ağır darbe
    18. Trump: "DEAŞ'ın kalıntılarını yok..
    19. KDC'de ebola virüsü öldürmeye devam..
    20. Yeni Zelanda'daki orman yangınında..
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor