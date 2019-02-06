Suriye'de DEAŞ'tan kaçan 35 çocuk hipotermiden öldü Birleşmiş Milletler (BM),Suriye'de aralık ayından beri terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Deyrizor iline bağlı Heccin'den kaçan en az 35 çocuğun hipotermiden öldüğünü bildirdi

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Heccin ilçesindeki çatışmalardan kaçan ve bölgede kalan sivillerin durumundan endişe duyulduğuna dikkat çekildi. Geçen aralık ayından beri Heccin'den 25 bin fazla kişinin kaçarak Haseke'deki El Hol Kampı'na geldiği belirtilen açıklamada, 22 Ocak'tan beri kampa 10 bin kişinin ulaştığı ifade edildi. AA'nın haberine göre; açıklamada, "Aralık'tan bu yana en az 35 çocuk Heccin'den kaçış yolunda ya da kampa ulaştığında hipotermi nedeniyle öldü."' denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.