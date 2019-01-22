Suriye'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Reuters'ın verdiği son dakika bilgisine göre; Suriye Lazkiye'de bombalı araç infilak etti. Meydana gelen olayda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Suriye’nin Lazkiye kentinde bir patlama meydana geldi. Suriye devlet televizyonu, patlamanın bir araçta meydana geldiğini ve şoförün hayatını kaybettiğini duyurdu.

İntihar saldırısı olabilir

El Hamam Meydanı’nda meydana gelen patlamanın, bir intihar saldırısı olabileceği belirtiliyor. İlk gelen haberlere göre dört kişi de yaralandı.