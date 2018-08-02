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Suriye'de bilanço ağır! 887 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de temmuz ayında 887 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 20:07
Suriye'de bilanço ağır! 887 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de temmuz ayında büyük bir kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 887 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

SNHR, Suriye'de yaşamını yitirenlere ilişkin yayımladığı temmuz ayı raporunda, 887 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ağın raporunda, Esed rejiminin geçen ay 684 sivili katlettiği bilgisine yer verildi.

Esed rejimine hava desteği sağlayan Rus güçlerinin saldırılarında ise geçen ay 6 sivilin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın ise 11 sivili öldürdüğü belirtildi. 

Terör örgütü DEAŞ 85 sivili öldürürken, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında ise 10 sivil can verdi.

Raporda, geçen ay askeri muhaliflerin 9, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın 2, kimliği belirsiz tarafların ise 79 sivili öldürdüğü kaydedildi.

547 SİVİL İŞKENCEDEN HAYATINI KAYBETTİ

SNHR, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 547 sivilin işkenceden hayatını kaybettiği  bilgisini paylaştı. 

Raporda 2018'in başından itibaren 693 sivilin işkenceyle öldürüldüğü 675'inin Esed rejimi tarafından yapıldığı bildirildi.

SNHR, Suriye'deki krizin başladığı Mart 2011'den Ağustos 2018'e kadar 13 bin 692 sivilin işkence edilerek öldürüldüğüne de dikkati çekti. 

Suriye'deki sivillerin korunmasına çağrı yapılan raporda, sorumluların yargılanması istendi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 20:07
  1. suriye
  2. esed

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