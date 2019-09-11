0553 313 94 23

"Suriye'de ABD, Rusya, rejim ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir"

BM Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, rejimin ve YPG/PKK'nın eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini duyurdu- Komisyon üyesi Hanny Megally:- "Bu raporda, ayrıca koalisyon güçleri ve SDG tarafından işlenen olası savaş suçları hakkında bazı vakalara değindik. Geçen yıllar içinde ben bu konuları belgelemiş olduğumuzu düşünüyorum"

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:22
"Suriye'de ABD, Rusya, rejim ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, rejimin ve terör örgütü YPG/PKK'nın eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini bildirdi.

Komisyonun Suriye'de insan hakları ihlallerini içeren "Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu Raporu"nda, tarafların işlediği savaş suçlarına geniş yer ayrıldı.

Yılbaşından temmuz ayına kadar olan zamanda yaklaşık 300 görüşme, uydu görüntüleri, fotoğraf ve video analizlerine dayanılarak hazırlanan raporda, ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve rejimin eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceği vurgulandı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sürdürdüğü hava saldırılarında siviller ve askeri hedefleri ayırmak için gerekli önlemleri almadığının altı çizilerek, Komisyonun koalisyon güçlerinin saldırılarını doğrudan askeri bir hedefe yöneltmediğine dair makul gerekçeleri olduğu ifade edildi.

Raporda, Suriye’deki ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının pek çok sivilin ölümüne veya yaralanmasına neden olduğuna işaret edilerek, bu saldırıların savaş suçları dahilinde olabileceği belirtildi.

- İdlib'e saldırılar

Rejim ve Rus uçaklarının özellikle son dönemde İdlib bölgesine yönelik yaptığı hava saldırılarında sağlık kuruluşlarını, okulları, pazar yerlerini ve tarım alanlarını hedef aldığına dikkat çekilen raporda, bu saldırıların da savaş suçu teşkil edebileceğinin altı çizildi.

Komisyon raporunda ayrıca, rejim ve destekçilerinin sağlık kuruluşlarını sistematik olarak hedef aldığı vurgulanarak, sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanlarına yönelik böylesine kasıtlı saldırıların da savaş suçu anlamına gelebileceği kaydedildi.

- YPG/PKK'nın ihlalleri

Raporun açıklanmasının ardından Komisyon üyeleri BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan Komisyon üyesi Hanny Megally, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK bölücü terör örgütünün Suriye'deki eylemlerinin de savaş suçu olabileceğini belirterek, "Bu raporda, ayrıca Koalisyon güçleri ve SDG tarafından işlenen olası savaş suçları hakkında bazı vakalara değindik. Geçen yıllar içinde ben bu konuları belgelemiş olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla gelecekte neler olduğunu birlikte göreceğiz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:22
  1. Savaş Suçu
  2. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manavgat’ta plaj şampiyonası heyecanı başlıyor
    1. Manavgat’ta plaj şampiyonası heyecanı..
    2. Günkırılı kadınlar, ekmeklerini..
    3. Buldan’da tütün satışı yapan iş..
    4. Kocaeli’de 4 kişiye mezar olan..
    5. Jandarmadan 12 farklı adrese eş..
    6. Ceyhan polisinden örnek davranış
    7. E-Devlet engelli raporu sorgulama..
    8. Trabzon Şehit Aileleri Derneği HDP..
    9. Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir..
    10. FETÖ elebaşının korumasının eşine hapis
    11. Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması
    12. Bahçe temizliği anız yangınına yol..
    13. Kadın yetişti, herşey yetişti
    14. Fuhuş yaptıran masaj salonu derneği..
    15. Başkan Altay, örnek buluşma için..
    16. İki kız kardeşin internette..
    17. Almanya’da otomobillerde sigara yasağı..
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşekkür..
    19. Bangladeş, Arakanlı mülteciler..
    20. Günyüzü’nde çiftçilere yüzde 50 hibe..
    21. Sinop milletvekilinden Başkan Tokat’a..
    22. Bahçe temizliği anız yangınına yol açtı
    23. İnegöl Belediyesi’nden Burhaniye..
    24. MHP Başkanı Bahçeli: “Anaların yürek..
    25. Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazayla..
    26. Gazişehir Gaziantep’te Beşiktaş..
    27. Uğur Dündar'a "okuma" cezası
    28. MHP İl Başkanı Korkmaz: “İYİ Parti’den..
    29. Erzincan'da iki motosiklet çarpıştı: 1..
    30. AB'den Netanyahu'nun "ilhak" vaadine..
    Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim kurtarıcımız olacağına inanıyorum'
    Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim kurtarıcımız olacağına inanıyorum'
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...