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Suriye’de 120 saatliğine ateşkes sağlandı! İşte anlaşmadaki o 13 madde

Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmada, alınan 13 maddelik karar kamuoyu ile paylaşıldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 21:39
Suriye’de 120 saatliğine ateşkes sağlandı! İşte anlaşmadaki o 13 madde

Türkiye ve ABD, Kuzeydoğu Suriye ile ilgili anlaştı. Ortak açıklamada, "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar" denildi, YPG'nin 120 saat içinde geri çekileceği belirtildi.

Türkiye ve ABD'nin ortak açıklaması şöyle:

1. Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye’nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

2. Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

3. Türkiye ve ABD “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.

4. Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.

5. Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ’la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.

6. Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

7. Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.

8. Her iki ülke Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

9. Her iki taraf Türkiye’nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

10. Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

11. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı’na, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

12. Barış Pınarı Harekatı’na ara verildiğinde ABD, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye’de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsigeçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

13. Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır. 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 21:39
  1. ABD
  2. Türkiye ABD anlaşma

YORUM YAZ

  • Şehmus oralŞehmus oral3 dk önce
    Hani ateşkes iki devlet arasında yapılırdı 
  • Sokağın sesiSokağın sesi3 dk önce
    NATO FALAN HİKAYE! BUGÜNE KADAR HİÇBİR FAYDASI OLMAMIŞTIR! TAMAMEN OYALAMA
  • iBRAHİM AKKUŞiBRAHİM AKKUŞ5 dk önce
    kötü olan nedir biliyor musunuz ? biz NATO üyesiyiz ve 40 yıldan beri mağduruz. ABD 10 gün içinde, kurduğu kolladığı bırakın natoyu , devlet dahi olmayan bir örgüt için , onları vurmayalım diye anlaşmaya geldi. Bizim kırk yıllık mağduriyetimizde 1 defa böyle bir girişimi , değil ABD den , hiç bir NATO üyesinden görmedik.
  • takataka8 dk önce
    13 maddenin tamamı da Erbakan hocamın deyimiyle fasa-fiso. Terörist ve haydut devlet ABD Türkiye'yi bölmeye ve kaosa sürüklemeye kesin kararlı. Terör devleti ABD perde arkasında Rusya ile birlikte hareket ediyor. 
  • AlperAlper9 dk önce
    Operasyon bitmiştir hayırlı uğurlu olsun.
  • murtazaustamurtazausta9 dk önce
    Ateşkes değil de ne sen anlat.
  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 10 dk önce
    Ateşkesdeğilaraverme. Lütfenbunu gazete olarak düzeltin.
  • UGUR YİLDİRİM UGUR YİLDİRİM 13 dk önce
    8. maddede tuzak bir ifade dikkatimi çekti. Yaniliyor olabilirim ama uzun vadede sözünde durmayacak bir Abd, sözüm ona ABD nin sözünde durmamasindan kaynaklı bir uzlaşmazlik durumunda BM Güvenlik Konseyi kanalı ile uluslararası baskı ve yaptirim hedeflenmiş gibi görünüyor. Emin değilim ama konununun uzmanları tarafından tekrar incelenmesinde fayda var...diye düşünüyorum. ALLAH TÜRK MİLLETİNİ KORUSUN
  • MetehanMetehan15 dk önce
    Türk Ordusunun çelik gibi sarsılmaz iradesi, masada da zaferle sonuçlanmıştır. ABD Türkiye'nin kararlılığı karşısında geri adım atmıştır. 
  • İsaİsa17 dk önce
    Bu mutabakatTürkiye Cumhuriyeti Devleti için bir zaferdir. Emeği geçen herkestenAllah razı olsun. Rabbim bu Cuma gecesihürmetine birliğimizi daim kılsın amin.
  • KLMKLM18 dk önce
    Eşkıya yine hile ve tuzak hazırlyor sanıyorum... hayırlısı...
  • lutfisuna@hotmail.com[email protected]24 dk önce
    HALA İNANMIYORUM.ABD NİN SON OYALAMA TAKİKLERİ.YİNW EL ALTI TERÖRÜ BESLER
  • Türkmen CavusTürkmen Cavus25 dk önce
    ATEŞKES DEĞİL AKİT DÜZELT ŞUNU

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