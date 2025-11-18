Suriye yönetimi ile IMF arasında kritik anlaşma!

IMF Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendi personelinden oluşan bir ekibin ülkedeki ekonomik durumu değerlendirmek üzer Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Suriye Maliye Bakanı Yasir Barnia, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) geçen hafta Suriye'yi ziyaret eden teknik ekibinin yayınladığı bildiride, Suriye ekonomisini ekonomik iyileşme yoluna sokan Suriyeli yetkililer tarafından üstlenilen ekonomik ve mali reformlara övgüde bulunulduğunu belirtti.

Bakan Barnia Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, açıklamanın önümüzdeki aylarda tamamlanması gereken reformlara ilişkin bir yol haritası ortaya koyduğunu belirterek, sonuncusu geçtiğimiz Perşembe günü olmak üzere IMF ekibiyle üç kez bir araya geldiklerini ve görüşmede gerekli destek ihtiyaçlarının ele alındığını kaydetti.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre Maliye Bakanı, uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin ve işbirliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunun kaçınılmaz olarak Suriye'nin refahı için olduğunu vurguladı.

"Suriye ile işbirliği konusunda anlaştık"

IMF Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendi personelinden oluşan bir ekibin ülkedeki ekonomik durumu değerlendirmek ve yetkililerin ekonomik reform ve kapasite geliştirme konusundaki önceliklerini görüşmek üzere 10-13 Kasım tarihleri arasında Şam'a yaptığı ziyaretin ardından Suriye ile bir sonraki aşamada yoğun bir işbirliği programı üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kaynak: Mepa News