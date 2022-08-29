Suriye ve Türkiye arasında kritik temas! Hakan Fidan görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Beşar Esed rejimi istihbarat şefi Ali Memlük arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi.

Arap basınında yer alan haberlere göre, Fidan ile Memlük arasındaki görüşmeye Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da eşlik etti.

İddialara göre Fidan ve Memlük görüşmesinde taraflar karşılıklı olarak taleplerini birbirlerine iletti.

Esed rejiminin talipleri

Beşar Esed rejiminin taleplerinin başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye topraklarındaki varlığına son vermesi geliyor. Nitekim Esed rejimi uzun süredir Türkiye'ye yönelik bu çağrısını dile getiriyor.

Yine iddialara göre Esed rejimi Türkiye'nin silahlı muhaliflere sağladığı desteği de sonlandırmasını, Bab el Hava sınır kapısının kontrolünün kendilerine devredilmesini talep ediyor.

Esed rejiminin iddialara dayanan talepleri arasında rejimin uluslararası arenada yaptırımları atlatmasına destek verilmesi şartı da var.

Türkiye'nin talepleri

Öne sürülen haberlere göre Türkiye'nin Beşar Esed rejiminden en büyük talebi terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG'ye karşı ciddi bir tavır alınması.

Güvenli bölge oluşturulması, Türkiye'nin desteklediği muhaliflerle müzakereler, Suriyeli sığınmacıların dönüşü konularının da Ankara'nın diğer talepleri arasında olduğu iddia ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir Erdoğan ile Esed'i aynı masaya oturtma isteğinde olduğu biliniyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "muhaliflerle Esed rejimini uzlaştırmaları gerektiğini ifade etmişti."

Öte yandan Fidan ile Memlük arasındaki ilk görüşmenin Ocak 2020'de Moskova'da gerçekleştirildiği biliniyor. Bu görüşmede de Fidan ile Memlük'ün İdlib ateşkesi ve YPG konularını ele aldığı medyaya yansımıştı.