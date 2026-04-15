  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katliamı böyle yaptı! İşte Türkiye’yi sarsan saldırının ayrıntıları Meclis kürsüsünde şok görüntüler! Polonyalı vekilden dünyayı ayağa kaldıran İsrail çıkışı Yunanlı milletvekilinden Miçotakis’e tarihi ayar 'Katillerle savunma ittifakı olmaz.' RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder Maraş'ta yürekleri ağza getiren saldırı! Bakan Memişoğlu son durumu paylaştı Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti Çok sayıda vatandaş mağdur edildi! İZBETON dolandırıcılığında yeni karar Trump’ın şovu elinde patladı ABD’nin ablukası delik deşik Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var Akıllara hemen Kurtlar Vadisi geldi! AK Parti Grup Toplantısı’nda sürpriz isim
Suriye ve Irak hattında dev sevkiyat başladı! Banyas Limanı'ndan yakıt sevkiyatına start verildi! İlk parti tam 500 bin ton!
Suriye ve Irak hattında dev sevkiyat başladı! Banyas Limanı'ndan yakıt sevkiyatına start verildi! İlk parti tam 500 bin ton!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Suriye, enerji nakil hatlarında kritik bir adım atarak Irak’tan gelen akaryakıtın Banyas Limanı üzerinden dünyaya açıldığını duyurdu. İki komşu ülke arasındaki iş birliğinin somut bir göstergesi olan bu hamle, bölgedeki lojistik dengeleri değiştirecek bir transit operasyon olarak kayıtlara geçti.

Suriye Petrol Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Ahmed Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak’tan gelen ilk fuel-oil sevkiyatının Banyas Rafinerisi üzerinden taşınarak Banyas Limanı’na ulaştırıldığını ve buradan deniz yoluyla sevk edildiğini belirtti.

İlk sevkiyatın yaklaşık 500 bin ton olduğu bilgisini veren Kabakçı, bunun iki ülke arasındaki iş birliğinin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Sevkiyatın nihai varış noktasına ilişkin olarak şirketin yalnızca transit rol üstlendiğine dikkat çeken Kabakçı, ihracatın son varış noktasını belirleme sorumluluğunun yük sahibi şirkete ait olduğunu sözlerine ekledi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23