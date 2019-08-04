Suriye Türkmenlerinden Mehmetçiğe tam destek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun başta Münbiç olmak üzere Tel Rıfat ve Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekata SuriyeTürkmenlerinden tam destek geldi. Terör örgütü PKK/YPG’nin kazdıkları hendeklerin kendileri için mezar olacağına vurgu yapan Suriye Türkmen Meclisi, “Özgür ve Özgürlük Mücadelesi” başlığıyla yayınladığı açıklamada, “Terör örgütü PKK, Türkmenleri kendi yanında göstermeye yönelik çeşitli medya faaliyetleri yürütmektedir. PKK’nın ajansları ve servis ettikleri açıklama ve bildirilerle yerel ve uluslararası kamuoyunu etkileme gayreti içerisindedir” ifadeleriyle Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin yanında olduğunu ilan etti. Açıklamanın sonunda, “Özgürlük hasretini bitirmek ve onurlu bir yaşam sağlamak üzere terör örgütü PKK’yı şehirlerimizden Mehmetçik ve Milli Ordu kazıyacaktır” denildi.

Halk dört gözle bekliyor

Terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen Mehmetçik, PKK ve YPG’yi bitirmek için gün sayıyor. Askerlerimizin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile bölgeye huzur getirmesinin ardından, terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında olan Münbiç, Tel Rıfat ve Fırat’ın doğusunda bulunan siviller, Mehmetçiğin düzenleyeceği harekatı dört gözle bekler oldu. Mehmetçik ve Milli Ordu (ÖSO) birlikleri elleri tetikte hazır olda bekliyor. Askerler harekatlar için diplomatik girişimlerin sonuçlarını beklerken, terör örgütünün işgali olan topraklardan bir an önce harekatların başlatılması için çağrı yapıldı. Teröristlerin baskı ve zulmünden bunalan sivil toplum kuruluşları ve aşiretler Türkiye’nin yanında olduklarını açıklamaları art arda gelirken, Suriyeli Türkmenler de terör örgütü PKK’nın Türkmenler üzerinden algı oluşturmaya çalıştığını açıkladı.

PKK’yı kazıyacağız

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun başta Münbiç olmak üzere Tel Rıfat ve Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekata Suriye Türkmenlerinden tam destek geldi. Terör örgütü PKK/YPG’nin kazdıkları hendeklerin kendileri için mezar olacağına vurgu yapan Suriye Türkmen Meclisi, terör örgütünün karşısında olduklarını anlatan bir açıklama yaptı. Açıklamada Suriyeli Türkmenler, “Onur ve Özgürlük Mücadelesi” başlığı ile, “Terör örgütü PKK şehirlerimizden kazınacaktır” denildi.

PKK/YPG yalanlarla halkı kandırıyor

Milli Ordu ve TSK’nın Fırat’ın doğusu ve Münbiç’i özgürleştirmek için mücadele verdiğini belirten Suriyeli Türkmenler, “Diplomatik ve askeri çalışmalar icra edilen şu günlerde, terör örgütü PKK, Türkmenleri kendi yanında göstermeye yönelik çeşitli medya faaliyetleri yürütmektedir. PKK ajansları, servis ettikleri açıklama ve bildirilerle yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu etkileme gayreti içerisindedir” ifadeleriyle terör örgütü PKK/YPG’nin yalanlarla halkı kandırmaya devam ettiği vurgusu yapıldı.

Türkmenler Suriye devrimine yürekten bağlı

PKK ve uzantılarının korsan bildirilerle örgüte destek sağlamaya çalıştığını belirten Türkmenler, “Bilinmelidir ki, Suriye Türkmenlerinin yegane meşru temsilcisi olan Suriye Türkmen Meclisi, söz konusu kişi ve yapılanmaları tanımamaktadır. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantıları anlamalıdır ki Türkmenler, Suriye devrimine yürekten bağlıdırlar. Yayınladıkları korsan bildiriler ve kurdukları sözde ‘Türkmen’ dernekleri, Suriye halkı ve Türkmenler nezdinde yok hükmündedir” şeklindeki açıklamayla örgütle hiçbir bağlarının olmadığına açıklık getirdiler.

Tüneller mezarları olacak

Terör örgütü PKK/YPG’nin Münbiç başta olmak üzere işgal ettikleri topraklarda tüneller ve hendekler kazmaya devam ettiğini belirten Türkmenler, “PKK ve onun yerel işbirlikçileri bilmelidir ki, şehirlerimizde kazdıkları hendekler onlar için bir mezardan başka bir şey olmayacak. Milli ordu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye halkının acılarını dindirmek, özgürlük hasretini bitirmek ve onurlu bir yaşam sağlamak üzere terör örgütü PKK’yı şehirlerimizden kazıyacaktır” açıklamalarıyla operasyonlara tam destek olacaklarını dile getirdiler.