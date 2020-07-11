Suriye test sahası! Rusya, yeni silahlarının hepsini insanlar üzerinde denedi

Mehmet Aydın

Suriye’ye Esed rejimini ayakta tutmak için giren Rusya, ülkeyi kendisi için bir test sahasına dönüştürdü...

Milliyetçi Rus gazetesi Svobodnaya Pressa, Putin yönetiminin son 5 yılda Suriye’yi nasıl kendi silah üssü olarak kullandığını yazdı. İlk defa 24 Haziran’daki Zafer Günü kutlamalarında gösterilen İskender füzelerinin Suriye’de gizlendiğini belirten gazete, “İskender füzeleri 2018’den beri Suriye’de test edilip geliştirilirken dünya 24 Haziran’daki kutlamalarda ilk defa gördü. İskender Füzeleri, Suriye’de muhalifler üzerinde defalarca denendi ve tüm eksikleri giderildi. Bunun gibi yüzlerce silah, Suriye’deki savaşta kullanıldı, geliştirildi. Suriye, Rus ordusu için gerçek manada bir test sahasına dönüştü. Silahlar bu sayede modernize edildi Putin yönetimi, batıyı uyutarak silah sistemleri konusunda büyük atılımlar yaptı. Batı ülkeleri bu becerideki silahlara 2025’ten önce ulaşamaz” ifadelerini kullandı.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun “Suriye’de 300’den fazla yeni silahın test edildiği, bunun yanı sıra 50 bin Rus subay ve generalinin da sahada savaş tecrübesi kazandığı” ifadelerine de yer veren Rus gazetesi, 5. nesil Su-57 savaş uçağı, T-14 Armata tankları, balistik İskender füzeleri ile Tornado-G ve Smerch çoklu fırlatma roket sistemler gibi yüzlerce silahın Suriye’de geliştirildiği bilgisine yer verdi.