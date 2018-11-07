Suriye sınırından Türkiye'ye ateş açıldı!
Rasulayn’dan, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşinde bulunan PKK/PYD mensubu 1 terörist öldürüldü.07 Kasım 2018 Çarşamba 10:38
Ceylanpınar sınırında görevli askerlere yönelik Rasulayn kentindeki makarna fabrikasından, Türkiye tarafına terör örgütü PKK/PYD mensubu teröristler tarafından taciz ateşi yapıldı.
Kimsenin yaralanmadığı taciz ateşenin ardından harekete geçen sınırdaki askerler, angajman kuralları gereği ateşe anında karşılık verildi.
Güvenlik güçlerinin verdiği karşılıkla taciz ateşinde bulunan 1 terörist etkisiz hale getirilirken, sınırda önlemler artırıldı.
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