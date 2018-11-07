0553 313 94 23
impression

Suriye sınırından Türkiye'ye ateş açıldı!

Rasulayn’dan, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşinde bulunan PKK/PYD mensubu 1 terörist öldürüldü.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:38
Suriye sınırından Türkiye'ye ateş açıldı!

Ceylanpınar sınırında görevli askerlere yönelik Rasulayn kentindeki makarna fabrikasından, Türkiye tarafına terör örgütü PKK/PYD mensubu teröristler tarafından taciz ateşi yapıldı.

Kimsenin yaralanmadığı taciz ateşenin ardından harekete geçen sınırdaki askerler, angajman kuralları gereği ateşe anında karşılık verildi.

Güvenlik güçlerinin verdiği karşılıkla taciz ateşinde bulunan 1 terörist etkisiz hale getirilirken, sınırda önlemler artırıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:38
  1. pkk
  2. suriye
  3. şanlıurfa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hasret sona eriyor! Sadece 2 ay kaldı
    1. Hasret sona eriyor! Sadece 2 ay kaldı
    2. Cimbom'da büyük şok! Son anda kurtuldu
    3. "Önceliğimiz ekonomiyi toparlamaktı"
    4. Özel okul teşviki ne kadar 2019?
    5. Zehir tacirinden yüzsüzlük! Kilolarca..
    6. 27 ton salçayla kayıplara karıştı!..
    7. Antalya'da trafik kazası! Kurtulduğuna..
    8. Seri katil, yeni hedefine giderken..
    9. Bakanlıkların yeni logo tasarımları..
    10. TSK'da FETÖ operasyonu!
    11. Özel okul teşvikleri ne zaman..
    12. Yaşlı çift, sobadan sızan gazdan öldü
    13. Abdulfettah es-Sisi'den İran'a savaş..
    14. Kahramanmaraş'ta 3,0 büyüklüğünde..
    15. Antalya'da drift atan sürücülere rekor..
    16. 'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin'..
    17. Antalya'da rekor ceza! Arabayı satsan..
    18. Beşiktaş'ın umudu Yalçın!
    19. Kandil'in vekili Kemalbay'dan alçak..
    20. Bakan Ziya Selçuk'tan kritik karar!..
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak