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Suriye sınırında yakalanan 2 kardeş terörist tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK üyesi biri kadın 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:24
Suriye sınırında yakalanan 2 kardeş terörist tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Suriye sınır hattında jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışırken yakalanan H.H. ile kız kardeşi R.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:24
  1. Terörle Mücadele

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