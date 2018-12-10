Suriye sınırında yakalanan 2 kardeş terörist tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Suriye sınır hattında jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışırken yakalanan H.H. ile kız kardeşi R.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.