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Suriye sınırında orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağardı mevkisinin Suriye tarafında orman yangını çıktı. Sınırda orman işletme ekiplerince tedbir alınırken Suriye tarafında yangına herhangi bir müdahale yapılmadı.

01 Temmuz 2018 Pazar 17:53
Suriye sınırında orman yangını

Suriye'nin Türkiye sınırı yakınlarında Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Esed rejimine bağlı birliklerin muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak Türkmen bölgesine yönelik saldırısı sonrası Murtlu ve Kelez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın başladı.

Türkiye sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Yayladağı ilçesi Dağardı mevkisi karşısındaki yangın zaman zaman şiddetini artırırken, Suriye tarafında ise yangına herhangi bir müdahalenin yapılmadığı belirtildi.

Yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri sınırda tedbir aldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 17:53
  1. yangın
  2. Suriye sınırı

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