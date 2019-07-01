Suriye sınırında korkutan yangın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Suriye sınır hattında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Suriyesınır hattında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Sınır hattındaki Maden Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

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