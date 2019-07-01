Suriye sınırında korkutan yangın
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Suriye sınır hattında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:04
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Suriyesınır hattında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Sınır hattındaki Maden Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
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