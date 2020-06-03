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Aktüel

Suriye sınırında çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:02:22 -
Suriye sınırında çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın TOMA'ların da kullanıldığı müdahaleyle söndürüldü.

Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı ilçesi arasındaki mayınlı bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 2. Hudut Tabur Komutanlığına ait TOMA ile müdahale edildi.

Mayınlı bölge olması nedeniyle alana giremeyen ekipler, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

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