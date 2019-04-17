Suriye sınırında askeri hareketlilik TSK tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan mühimmat yüklü askeri araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar konvoy halinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki mühimmat, ZPT ve komandoların Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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