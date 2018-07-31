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Suriye sınırında askeri hareketlilik

Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere sevk edilen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptı.

31 Temmuz 2018 Salı 20:28
Suriye sınırında askeri hareketlilik

Farklı kentlerde konuşlu birliklerinden Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen tank ve obüslerin de aralarında bulunduğu askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 20:28
  1. Kilis
  2. askeri sevkiyat
  3. fırat kalkanı
  4. Zeytin Dalı
  5. Zeytin Dalı Harekatı
  6. Suriye

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  • abdullahabdullah6 dk önce
    Ey şanlı Türk askeri,Kudüs islamın oluncaya kadar ileri, daima ileri.Aziz Türk milleti daima yanınızda.Mazlum coğrafyalar,madur milletler,masum çocuklar,sizi bekler.Hedef "KIZIL ELMA" Allah yar ve yardımcınız olsun.
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