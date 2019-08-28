0553 313 94 23

Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyareti sırasında terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye hududundaki bazı bölgelerden çekildiği iddia edildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 07:24
Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’da önemli temaslarda bulunurken Suriye sınırından dikkat çeken bir haber geldi.

‘YPG çekildi’ iddiası

Terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye ve ABD arasında yürütülen müzakereler kapsamındın Türkiye hududundaki Tel Abyad ve Resulayn arasındaki bölgelerden çekildiği iddia edildi. YPG’nin ağır silahlarını da bölgeden çektiği iddia edildi.

Türkiye ile ABD arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde kurulan Müşterek Harekât Merkezi geçtiğimiz günlerde faaliyetlerine başlamış, birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD’li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu ise 24 Ağustos’ta gerçekleştirilmişti.

Güvenli bölge planı kapsamında YPG ve DSG’nin şehir merkezlerinden çekilerek ağır silahlarını sınırdan 20 kilometre uzaklaştırması kararlaştırılmıştı.

Bu arada, Akçakale’de iki gündür devriye yapmayan askerî helikopterler yeniden ilçe jandarma komutanlığına konuşlandı. İlçe jandarma komutanlığında konuşlu helikopterlerin ise yeniden devriye uçuşu gerçekleştirmesi bekleniyor

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 07:24
  1. suriye
  2. YPG

YORUM YAZ

  • turkturk18 dk önce
    ABD NIN LAFIYLA SEN NEEDN DEVRIY EATMIYORSUN ESSEK... O SINIRI HERZAMAN DEVRIYE ATAAKSIN ABD KAC KERE SOKTU PARMAGI SAN ASEN HAL AESSEK GIBI ZEVKM I ALIYORSUN. BENCE BUNLARABD NIN LAFINA BAKIP COK MEHMETCIGI ORADA KATLETTIRECEK BU ZOUMU YAZIN ..ORAYA PKK YER ALTINDA MEVZISINI ALTI TUNELLERINI YAPTI .. MYMETCIGI BEKLIYOR...BU SOZDE KOMUTANLAR O LAFLA ABD LAFIYLA ORAYA GIRERE O ALANI KOTROL ETMESSE I S O PKK TURKIYEYI BOGAR ORADA.. ORASI BOS BIRAKILMAZ DEVERIYE ATILACAK OARADA HER SINIRDA

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tehlikeli gelişme! En büyük katliama haz
  1. Tehlikeli gelişme! En büyük katliama haz
  2. Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos..
  3. Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG..
  4. Konya'da facia! Feci şekilde can..
  5. Gazze'deki patlamalar
  6. Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi..
  7. General atamaları Resmi Gazete'de
  8. Edremit'te sazlık alanda çıkan yangın..
  9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
  10. ASALA'nın şehit ettiği Albay Altıkat..
  11. Fındık işçilerini taşıyan minibüs..
  12. Heniyye'den, Gazze'deki patlamalarla..
  13. Edremit'te sazlık alanda yangın
  14. Gazze'de patlama
  15. Gece yarısı feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
  16. Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım' çağrısı!
  17. AFP ve Reuters'tan flaş iddia: Terör..
  18. Burdur’da şüpheli ölüm
  19. TEM Otoyolunda feci kaza: 4 yaralı
  20. Burdur'da şüpheli ölüm
  21. Gençlerbirliği'nden VAR kararına tepki
  22. GÜNCELLEME - Antalya'da makilik..
  23. Süper Lig'de neler oldu?
  24. Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 1..
  25. ABD’den 4 milyar dolarlık askeri..
  26. Freni patlayan traktör dereye..
  27. Macron'dan itiraf: Hegemonyamız sona..
  28. Kendi evini yakıp kaçtı
  29. Lübnan, "sükunet" için AB'nin..
  30. Kumluca’da korkutan yangın söndürüldü
Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı
Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Günün Karikatürü

28 Ağustos 2019
Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!
Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!
Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Kirli bir oyun oynanıyor!
Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Kirli bir oyun oynanıyor!