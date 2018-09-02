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Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı

ASELSAN tarafından modernize edilen ve Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere hudut hattına sevk edilecek M60T tankları Hatay'a ulaştı.

02 Eylül 2018 Pazar 15:56
Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı

ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda tır Hatay'a ulaştı.

TANKLAR HUDUT HATTINA SEVK EDİLECEK

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen tank yüklü çok sayıda tır, merkez Antakya ilçesine ulaştıktan sonra sınır hattındaki Yayladağı'na hareket etti.

Tanklar Yayladağı’na ulaştıktan sonra Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere hudut hattına sevk edilecek.

VATANDAŞLARDAN TÜRK BAYRAKLI SEVGİ SELİ

Tırlarda yüklü tankların, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tankları olduğu öğrenildi.

Askeri araçların geçişi sırasında çevredeki vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 15:56
  1. Hatay
  2. ASELSAN
  3. M60T tankları
  4. Suriye sınırı
  5. askeri sevkiyat

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  • SelimSelim55 dk önce
    Rsimlerden gördüğüm kadarı ile tanka gelen roketlere karşı da bir modernizasyon yapılmış. Helal olsun.
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