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Suriye sınırına sevk edilen komandolar Kilis'e ulaştı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis'e ulaştı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 06:53
Suriye sınırına sevk edilen komandolar Kilis'e ulaştı

Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis'e geldi.

Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hassa ilçesinden geçerek kente ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoy, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 07:51
  1. Hatay
  2. askeri sevkiyat
  3. Kilis
  4. Suriye sınırı
  5. Anadolu Ajansı

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