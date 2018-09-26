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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcısı, obüs ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:46
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), obüs ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Obüs ve tank yüklü tırlar ile ZPT ve askeri araçlardan oluşan konvoy,  Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi. 

Sınır mahallesinden geçen askerlere halk sevgi gösterisinde bulundu, bazı Suriyeli aileler su ikram etti. Çocuklar, ''En büyük asker bizim asker.'' sloganları attı.

Bu arada, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatının da sürdüğü görüldü.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:46
  1. Hatay
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Reyhanlı ilçesi
  4. askeri sevkiyat

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