0553 313 94 23

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Abde: "Türkiye ile aynı kaderi paylaştığımıza inanıyoruz"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamasında, "Batı Esed'in zulmü karşısında aciz kaldı." diyerek dünya kamuoyuna şu mesajı verdi: "Türkiye halkı ve devletiyle aynı kaderi paylaştığımıza inandığımız için Barış Pınarı Harekatı’nda da birlikte hareket ediyoruz."

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:11
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Abde: "Türkiye ile aynı kaderi paylaştığımıza inanıyoruz"

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

"Barış Pınarı Harekatı Fırat’ın doğusunda ortaya çıkan kabul edilemez tablo nedeniyle bir zorunluluk halini almıştı." diyen Enes Abde"Zira Fırat’ın doğusu terörist grupların kontrolüne geçmişti ve daha fazla beklemeden müdahale edilmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Batı'nın Esed zulmü karşısında aciz kaldığını belirten Başkan Abde şöyle konuştu:

"Elbette uluslararası toplumun, Fırat’ın doğusunda çok açık ve net olan tablo karşısında ciddi bir tavır takınmasını ve sorunların çözümü için harekete geçmesini istedik. Fakat uluslararası toplum en başından beri Esed rejiminin Suriye halkını katletmesi karşısında aciz kaldı. Suriye halkını katletmesini engelleyemedi, ona karşı kimyasal gaz kullandığında onu cezalandırmaktan da aciz kaldı."

'Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının devamı niteliğindedir'

"Gelinen noktada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye halkının başına musallat olan PKK-PYD teröristlerinden bölgeyi temizlemek için oradadır. Bu terör örgütleri bölge halkını evlerinden yurtlarından etmiş, malına mülküne el koymuş ve onların mallarıyla Suriye halkına ve Türk halkına silah doğrultmuştur. Bu harekat Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının devamı niteliğindedir. Biz bu harekatı mümkün olduğunca en kısa vakitte, en az kayıpla bitirme gayretindeyiz."

'Türk halkı ve devleti ile aynı kaderi paylaşıyoruz'

"Elbette bu harekatta hem bizim hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şehitler olmuştur, ruhları şad olsun. Suriye davasının başladığı ilk günden itibaren yanımızda duran Türkiye halkı ve devletiyle aynı kaderi paylaştığımıza aynı tehlikelerle yüzleştiğimize inandığımız için Barış Pınarı Hareketı’nda da birlikte hareket ediyoruz." 

"Bu hareket aynı zamanda Suriye’de terörü bitirme noktasında önemli bir adımdır. Güvenli bir bölge oluşturularak Suriye halkı evlerine dönecektir. Siyasi çözüm için de Suriye devletinin toprak bütünlüğü için de hayati öneme sahiptir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:11
  1. Ordu
  2. Fırat’ın doğusu
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Enes Abde

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faize enflasyon ayarı
    1. Faize enflasyon ayarı
    2. Barış Pınarı Harekatı'nı karalamaya..
    3. Ünlü Rus piyanistten mehter marşı..
    4. Erdoğan istemişti! Resmen kuruldu
    5. Operasyon durdurulacak mı? İbrahim..
    6. Cephede kazandığı parayı eski eşine..
    7. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler..
    8. Eşi doğum yapan işçi kaç gün izin..
    9. Filistin'den Barış Pınarı Harekatı..
    10. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Harekat..
    11. Ünlü ekonomist Şeref Oğuz bazı kamu..
    12. Ümmetin kalbi Türkiye’yle!
    13. Sudaki kalsiyum böbrek taşı yapar mı?..
    14. Mustafa Akıncı'dan yeni açıklama!
    15. Yerli silahlarımız destan yazıyor
    16. Amerikalı hadsiz sunucuya ayar üstüne..
    17. Silahta yerli payını yüzde 65'e çıkardık
    18. Su içmek ödem yapar mı? Ödeme ne iyi..
    19. Hain Dündar, zalim Esed ile..
    20. Afganistan'da savcıya silahlı saldırı!
    21. Türk askeri şehre girince böyle..
    22. KKTC'den bir Barış Pınarı Harekatı..
    23. Protein takviyesi kas yapar mı?
    24. Bir ülkeden daha Barış Pınarı..
    25. Malullük aylığı alamayan engelli..
    26. Fransa'dan skandal açıklama: Tedbir..
    27. Yazar Maraşlı'dan Aile Bakanlığı'na..
    28. Malulen emekli çalışırsa maaşı kesilir..
    29. Putin Trump'ı fena ti'ye aldı:..
    30. Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD..
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Azerbaycan'dan mesaj var!
    Azerbaycan'dan mesaj var!
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    500 asker ile yola çıktılar! Türkiye'nin yanında yer alacaklar
    500 asker ile yola çıktılar! Türkiye'nin yanında yer alacaklar
    En yetkili isimden flaş Türkiye kararı
    En yetkili isimden flaş Türkiye kararı

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
    Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
    Amerikalı hadsiz sunucuya ayar üstüne ayar! 70 yıl sizi koruduk deyince...
    Amerikalı hadsiz sunucuya ayar üstüne ayar! 70 yıl sizi koruduk deyince...