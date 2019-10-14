Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Abde: "Türkiye ile aynı kaderi paylaştığımıza inanıyoruz"

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

"Barış Pınarı Harekatı Fırat’ın doğusunda ortaya çıkan kabul edilemez tablo nedeniyle bir zorunluluk halini almıştı." diyen Enes Abde, "Zira Fırat’ın doğusu terörist grupların kontrolüne geçmişti ve daha fazla beklemeden müdahale edilmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Batı'nın Esed zulmü karşısında aciz kaldığını belirten Başkan Abde şöyle konuştu:

"Elbette uluslararası toplumun, Fırat’ın doğusunda çok açık ve net olan tablo karşısında ciddi bir tavır takınmasını ve sorunların çözümü için harekete geçmesini istedik. Fakat uluslararası toplum en başından beri Esed rejiminin Suriye halkını katletmesi karşısında aciz kaldı. Suriye halkını katletmesini engelleyemedi, ona karşı kimyasal gaz kullandığında onu cezalandırmaktan da aciz kaldı."

'Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının devamı niteliğindedir'

"Gelinen noktada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye halkının başına musallat olan PKK-PYD teröristlerinden bölgeyi temizlemek için oradadır. Bu terör örgütleri bölge halkını evlerinden yurtlarından etmiş, malına mülküne el koymuş ve onların mallarıyla Suriye halkına ve Türk halkına silah doğrultmuştur. Bu harekat Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının devamı niteliğindedir. Biz bu harekatı mümkün olduğunca en kısa vakitte, en az kayıpla bitirme gayretindeyiz."

'Türk halkı ve devleti ile aynı kaderi paylaşıyoruz'

"Elbette bu harekatta hem bizim hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şehitler olmuştur, ruhları şad olsun. Suriye davasının başladığı ilk günden itibaren yanımızda duran Türkiye halkı ve devletiyle aynı kaderi paylaştığımıza aynı tehlikelerle yüzleştiğimize inandığımız için Barış Pınarı Hareketı’nda da birlikte hareket ediyoruz."

"Bu hareket aynı zamanda Suriye’de terörü bitirme noktasında önemli bir adımdır. Güvenli bir bölge oluşturularak Suriye halkı evlerine dönecektir. Siyasi çözüm için de Suriye devletinin toprak bütünlüğü için de hayati öneme sahiptir."