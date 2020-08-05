Suriye muhalefetinden Lübnan'a destek mesajı

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan ile dayanışma mesajı paylaştı.

Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü SMDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye halkının Lübnan halkının acılarını paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Lübnan halkının Suriyelilere verdiği ve vermeye devam ettiği desteğin hatırlatıldığı açıklamada, "Tüm kardeşlerimizi ve dostlarımızı Lübnan'ın bu felaketten hızlıca çıkması için gerekli yardımı vermeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.