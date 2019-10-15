Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama: Halep'ten getirilen o grup Esed ile Münbiç'e girdi
Milli Suriye Ordusu Sözcüsü Yusuf Hammoud, Esed ile birlikte Münbiç'e giren grupların YPG'li teröristler olduğunu duyurdu.15 Ekim 2019 Salı 14:40
TSK ile Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Suriye Ordusu'nun Sözcüsü Yusuf Hammoud, bölgedeki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.
SMO Sözcüsü Yusuf Hammoud, "Menbic’e giren güçlerin bir kısmı Suriye ordusu olmak üzere çoğunluk Halep’ten getirilen YPG'li teröristler" dedi.
Rusya duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Esed rejimi, Münbiç ve çevresindeki yerleşim alanlarını tamamen kontrol altına aldı" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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