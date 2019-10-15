0553 313 94 23

Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama: Halep'ten getirilen o grup Esed ile Münbiç'e girdi

Milli Suriye Ordusu Sözcüsü Yusuf Hammoud, Esed ile birlikte Münbiç'e giren grupların YPG'li teröristler olduğunu duyurdu.

15 Ekim 2019 Salı 14:40
Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama: Halep'ten getirilen o grup Esed ile Münbiç'e girdi

TSK ile Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Suriye Ordusu'nun Sözcüsü Yusuf Hammoud, bölgedeki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

 SMO Sözcüsü Yusuf Hammoud, "Menbic’e giren güçlerin bir kısmı Suriye ordusu olmak üzere çoğunluk Halep’ten getirilen YPG'li teröristler" dedi.

Rusya duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Esed rejimi, Münbiç ve çevresindeki yerleşim alanlarını tamamen kontrol altına aldı" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:40
  1. Esed
  2. Suriye Milli Ordusu
  3. Suriye Milli Suriye Ordusu'nun Sözcüsü Yusuf Hammoud

YORUM YAZ

  • hsnhsn14 dk önce
    bu da abd gavurunun bize attığı en büyük kazık olsa gerek. türkiye her fırsatta bunu abd gavurunun yüzüne vurmalı. ve kesinlikle esed zalimini bölgeye davet eden abd.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tüm dünyaya duyurdular! 6 ülkeden Barış Pınarı Harekatı'na destek
  1. Tüm dünyaya duyurdular! 6 ülkeden..
  2. Adet düzensizliği bitkisel tedavi kürü
  3. İpini koparan Meral Akşener'den..
  4. Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı..
  5. Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama:..
  6. UMED'den basın kuruluşlarına mektup:..
  7. Darbe vurdukça kuduruyorlar!..
  8. Anne sütü ne zamana kadar verilmeli
  9. MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine ortak..
  10. Avrupa ülkesinden Türkiye'ye flaş..
  11. Depresyon için hangi doktora gidilir?
  12. Fikret Orman'dan flaş açıklama!..
  13. PKK'ya yakın paçavradan alçak..
  14. Kalp damar sağlığı için neler..
  15. Imran Khan Riyad'a gidiyor!
  16. Dualar Mehmetçik'in muzafferiyeti için
  17. 'İran tankerine yönelik saldırı bir ya..
  18. Bir ülke daha harekete geçti! Skandal..
  19. Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt..
  20. Çin'de "kuraklık" alarmı
  21. Tel Abyad kırsalındaki terör..
  22. İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
  23. Mehmetçik'in FOX muhabirine verdiği..
  24. Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Esed..
  25. Volkswagen, harekat nedeniyle fabrika..
  26. YPG'li teröristleri korku sardı! Kaçma..
  27. Barış Pınarı Harekatı paylaşımı..
  28. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili..
  29. 'Dünyada her gün 25 bin kişi açlıktan..
  30. Evinin bahçesinde ölü bulundu!
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

Günün Karikatürü

15 Ekim 2019
Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz