Suriye lideri Şara bir kez daha vurguladı! ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde oldu’

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen Arap Medya Zirvesi’nin resmi açılışı kapsamındaki panellere katılarak ülkedeki siyasi ve ekonomik dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan sayesinde yaptırımlar kaldırıldı"

Yaptırımların kaldırılması sürecine ve diplomatik girişimlere geniş yer ayıran eş-Şara, ülkesinin uluslararası ambargolardan kurtularak yeni bir döneme girdiğini vurguladı. Ahmed eş-Şara, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye’ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Suriye, yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu" dedi.

Şam’ın özgürleştirilmesinin ardından iç bölünme, mezhep savaşları tehditleri, altyapı çöküşü, enerji krizi ve ağır ambargo şartları gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirten eş-Şara, bu engelleri çok hızlı bir şekilde aştıklarını kaydetti.

Suriye’nin küresel konumundaki değişime dikkat çeken Şara, "Suriye, Captagon ihraç eden bir çatışma bölgesi olmaktan çıkıp bir istikrar bölgesine dönüştü. Dünya artık Suriye’yi Doğu ile Batı arasındaki tedarik zincirleri için güvenli bir ticaret koridoru olarak konuşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yarı sosyalist modelden serbest piyasa ekonomisine geçildiğini ve bu süreçte bazı "sarsıcı kararların" alınması gerektiğini belirten Suriyeli lider, geçiş döneminde oluşabilecek ekonomik şoklara karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. Ahmed eş-Şara, ekonomik büyüklüğün 2026 yılında 50 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ve uzun vadede 200 milyar doları hedeflediklerini ifade etti.