  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu psikologların psikolojisi iyi mi? Adında Türk, zihninde sapkın LGBT! Tek örnek Kaşif Kozinoğlu değil… Dizilerde yıllarca bakın ne mesajlar verilmiş! Bakan Tekin: Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi Emekliler için yeni formüller üzerinde çalışılıyor! İşte masadaki rakamlar O ilimizde ikinci gizemli yol keşfedildi! Motor kapalı, vites boş ama araç yokuş yukarı gidiyor İmam Hatip talebesi öyle bir dua etti ki... Başkan Erdoğan elini sıktı Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ediyorlardı! Çok sayıda yönetici için gözaltı kararı verildi Özgür siyasi ahlâktan yoksun Sapıkların sinsi kılıfı kültür sanat! Pentagon'dan tarihi hezimet itirafı: İran vurdu, ABD'nin füze stokları bitti
Gündem Suriye lideri Şara bir kez daha vurguladı! ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde oldu’
Gündem

Suriye lideri Şara bir kez daha vurguladı! ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde oldu’

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Suriye lideri Şara bir kez daha vurguladı! ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde oldu’

Birleşik Arap Emirlikleri’nde açıklamalarda bulunan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara "Erdoğan’ın arabuluculuğu sayesinde yaptırımlar kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen Arap Medya Zirvesi’nin resmi açılışı kapsamındaki panellere katılarak ülkedeki siyasi ve ekonomik dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan sayesinde yaptırımlar kaldırıldı"

Yaptırımların kaldırılması sürecine ve diplomatik girişimlere geniş yer ayıran eş-Şara, ülkesinin uluslararası ambargolardan kurtularak yeni bir döneme girdiğini vurguladı. Ahmed eş-Şara, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye’ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Suriye, yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu" dedi.

 

Şam’ın özgürleştirilmesinin ardından iç bölünme, mezhep savaşları tehditleri, altyapı çöküşü, enerji krizi ve ağır ambargo şartları gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirten eş-Şara, bu engelleri çok hızlı bir şekilde aştıklarını kaydetti.

Suriye’nin küresel konumundaki değişime dikkat çeken Şara, "Suriye, Captagon ihraç eden bir çatışma bölgesi olmaktan çıkıp bir istikrar bölgesine dönüştü. Dünya artık Suriye’yi Doğu ile Batı arasındaki tedarik zincirleri için güvenli bir ticaret koridoru olarak konuşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yarı sosyalist modelden serbest piyasa ekonomisine geçildiğini ve bu süreçte bazı "sarsıcı kararların" alınması gerektiğini belirten Suriyeli lider, geçiş döneminde oluşabilecek ekonomik şoklara karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. Ahmed eş-Şara, ekonomik büyüklüğün 2026 yılında 50 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ve uzun vadede 200 milyar doları hedeflediklerini ifade etti.

Kuzey Marmara yolunda tırın dorsesi şarampole yuvarlandı!
Kuzey Marmara yolunda tırın dorsesi şarampole yuvarlandı!

Yerel

Kuzey Marmara yolunda tırın dorsesi şarampole yuvarlandı!

Saraydaki gizli patron ifşa oldu! Beyaz Saray’ı sarsacak skandalı bizzat aile üyeleri itiraf etti!
Saraydaki gizli patron ifşa oldu! Beyaz Saray’ı sarsacak skandalı bizzat aile üyeleri itiraf etti!

Gündem

Saraydaki gizli patron ifşa oldu! Beyaz Saray’ı sarsacak skandalı bizzat aile üyeleri itiraf etti!

Şara'dan halkına müjde: 'Bir yıl içinde 2010 yılındaki...'
Şara'dan halkına müjde: 'Bir yıl içinde 2010 yılındaki...'

Ekonomi

Şara'dan halkına müjde: 'Bir yıl içinde 2010 yılındaki...'

Dev maçın tarihi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sürpriz saat
Dev maçın tarihi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sürpriz saat

Spor

Dev maçın tarihi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sürpriz saat

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23