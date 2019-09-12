0553 313 94 23

Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Başkan Yardımcısı Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıklar görüşüldü.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:26
Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaybaşkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda, bakanlıklar ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgede yapılacak çalışmaların maliyetlerinin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarca üstlenilmesinin gerekliliği de ifade edildi.

Bakanlık ve kurum yetkililerinin bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a brifing sunduğu toplantıda, yapılan hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:26
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Suriye Koordinasyon Toplantısı
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da üniversiteye hazırlanan öğrencilere indirimli ulaşım müjdesi
    1. İstanbul’da üniversiteye hazırlanan..
    2. Kaunos antik kentinde ‘Sur Duvarları’..
    3. İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz göreve..
    4. Ergene’de yeni iş kapısı
    5. Nusaybin Ticaret Borsası’ndan ihtiyaç..
    6. Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz..
    7. Kişisel Verileri Koruma Kurumundan..
    8. Başkan Çınar, Yeşilyurt Konaklarını..
    9. Mardin’de 12 bin 74 paket gümrük..
    10. Düzce polisinden ’duman’ uygulaması
    11. Dünya Sağlık Örgütünden "vaatlerinizi..
    12. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırladı
    13. Meral Ahlatcı, Emine Erdoğan’ı Çorum..
    14. Boyabat Devlet Hastanesinde yangın..
    15. Eskişehir Barosu’ndan yol uyarısı
    16. Kuala Lumpur'u duman bulutu sardı
    17. Kargı Devlet Hastanesi’nde yangın..
    18. Gaziantep’in sorunları Ombudsman..
    19. Dışişleri Bakanlığında büyükelçi..
    20. TÜBİTAK Destekli Proje Hazırlama Kursu..
    21. Çanakkale’de 45 mülteci ve 6..
    22. Mustafakemalpaşa Belediyespor’a 2..
    23. Elazığ’da 41 metruk bina yıkılacak
    24. "Detaylar maçın skorunu belirleyecek"
    25. Kırgızistan’da “Anadolu Mektebi..
    26. Öğrenci Servis sürücülerine eğitim..
    27. Kanaat önderlerinden Diyarbakır..
    28. Özbekistan, Çin vatandaşlarına vize..
    29. ABD askerlerinden PKK/YPG..
    30. 194 ülkede kırmızı bültenle aranan..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı