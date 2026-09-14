Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar!
Ukrayna'nın 1992 basımı 1 grivnalık madeni para, arkasındaki bir detay nedeniyle koleksiyoncuların gözdesi haline geldi.
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Ukrayna'nın 1992 basımı 1 grivnalık madeni para, arkasındaki bir detay nedeniyle koleksiyoncuların gözdesi haline geldi.
Ukrayna’da 1992 yılında tedavüle çıkarılan 1 grivnalık madeni paralar, aradan geçen yılların ardından koleksiyoncuların radarına girdi. Özellikle belirli bir detayı taşıyan nadir örnekler, sıradan madeni paralardan ayrılarak yüksek fiyatlara ulaşabiliyor.
KOLEKSİYONERLER PEŞİNE DÜŞTÜ Sarı renkli bu eski paraların nadir çeşidini fark etmek ise ilk bakışta kolay değil. Arka yüzündeki kesintisiz üçgen detayı bulunan özel örneklerin değeri ise 130 bin TL’ye kadar çıkıyor. Koleksiyoncuların peşine düştüğü bu nadir paralar, müzayedelerde dudak uçuklatan fiyatlarla alıcı buluyor.
ÜÇGEN MOTİF DETAYI ÖNE ÇIKIYOR Söz konusu paraların değerini belirleyen en önemli ayrıntının arka yüzündeki üçgen motifleri olduğu belirtiliyor. Normal basımlarda bu motifler birbirinden ayrılmış şekilde görülürken, nadir kabul edilen örneklerde üçgenlerin tek parça halinde ve kesintisiz bir görünüm taşıdığı ifade ediliyor.
DEĞERİ 130 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR Koleksiyoncuların yoğun ilgi gösterdiği 1992 basımı 1 grivnalık nadir madeni paralar, özel müzayede platformlarında 120 bin grivnaya kadar alıcı bulabiliyor. Bu rakam güncel kur üzerinden yaklaşık 130 bin TL'ye karşılık geliyor.
İlk bakışta diğer madeni paralardan ayırt edilmesi oldukça güç olan bu özel paraların değerini; 1992 yılında basılmış olması, sarı metalik görünümü ve arka yüzündeki birbirine bağlı üçgen motifleri belirliyor.
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