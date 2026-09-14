  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa Karataş hoca, acı haberi canlı yayındayken aldı: Vefat etti Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar! Sağlık Bakanlığı’ndan çok kritik Alzheimer uyarısı! Sakın yaşlılığa bağlayıp geçmeyin! Erdoğan’dan sonra Bahçeli de duyurdu! Kulisleri fokur fokur kaynatan “seçim” çıkışı 52 yıllık saati yeniden çalışır hale getirdi! Fiyatı dudak uçuklattı! Devlete kafa tutunca anında paketlenmişti! “Vanlı Kara Haydar” hakkında çok ağır suçlamalar! İddiaların binde biri doğruysa vay haline Okan Buruk’tan maç sonunda çok konuşulacak sözler: Onun hayatını bitiririm Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreninde şov yapmıştı! Bülent Arınç’a feleğini şaşırtacak tepki Milyonlarca çalışana müjdeli haber! Maaşlardan kesinti yapılmayacak Onay çıktı: Pegasus ünlü havayolu şirketini resmen satın aldı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar!

Ukrayna'nın 1992 basımı 1 grivnalık madeni para, arkasındaki bir detay nedeniyle koleksiyoncuların gözdesi haline geldi.

#1
Foto - Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar!

Ukrayna’da 1992 yılında tedavüle çıkarılan 1 grivnalık madeni paralar, aradan geçen yılların ardından koleksiyoncuların radarına girdi. Özellikle belirli bir detayı taşıyan nadir örnekler, sıradan madeni paralardan ayrılarak yüksek fiyatlara ulaşabiliyor.

#2
Foto - Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar!

KOLEKSİYONERLER PEŞİNE DÜŞTÜ Sarı renkli bu eski paraların nadir çeşidini fark etmek ise ilk bakışta kolay değil. Arka yüzündeki kesintisiz üçgen detayı bulunan özel örneklerin değeri ise 130 bin TL’ye kadar çıkıyor. Koleksiyoncuların peşine düştüğü bu nadir paralar, müzayedelerde dudak uçuklatan fiyatlarla alıcı buluyor.

#3
Foto - Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar!

ÜÇGEN MOTİF DETAYI ÖNE ÇIKIYOR Söz konusu paraların değerini belirleyen en önemli ayrıntının arka yüzündeki üçgen motifleri olduğu belirtiliyor. Normal basımlarda bu motifler birbirinden ayrılmış şekilde görülürken, nadir kabul edilen örneklerde üçgenlerin tek parça halinde ve kesintisiz bir görünüm taşıdığı ifade ediliyor.

#4
Foto - Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar!

DEĞERİ 130 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR Koleksiyoncuların yoğun ilgi gösterdiği 1992 basımı 1 grivnalık nadir madeni paralar, özel müzayede platformlarında 120 bin grivnaya kadar alıcı bulabiliyor. Bu rakam güncel kur üzerinden yaklaşık 130 bin TL'ye karşılık geliyor.

#5
Foto - Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar!

İlk bakışta diğer madeni paralardan ayırt edilmesi oldukça güç olan bu özel paraların değerini; 1992 yılında basılmış olması, sarı metalik görünümü ve arka yüzündeki birbirine bağlı üçgen motifleri belirliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'da acil durum ilanı
Dünya

Suudi Arabistan'da acil durum ilanı

Suudi Arabistan'da Ebha ve Hamis Muşayt kentleri için acil durum uyarısı yapıldı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bir süre sonra, verilen tehl..
"Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!" Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir
Gündem

“Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ankar..
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz
Gündem

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, mülki idare amirlerini ve devlet makamlarını açıkça tehdit eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e çok sert tepki..
Avrupa’da akaryakıt şoku! Dizelde artış yüzde 33’ü buldu
Dünya

Avrupa’da akaryakıt şoku! Dizelde artış yüzde 33’ü buldu

Orta Doğu’daki savaşın enerji arzına yönelik endişeleri büyütmesi Avrupa’da pompaya ağır yansıdı. AB genelinde savaş öncesine göre benzinin ..
Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle devirdi
Spor

Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle devirdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çorum FK, deplasmanda Samsunspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadelede Cengiz Ünder, 2 gol kaydetti.
Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı
Gündem

Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı

Şırnak’ın İdil ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’si müd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23