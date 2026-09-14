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Otomotiv
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Beklenen model satışa çıkıyor: Otomobil devi 1 Ekim'de tanıtacak!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beklenen model satışa çıkıyor: Otomobil devi 1 Ekim'de tanıtacak!

Otomobil devi Tesla, 2017'de ilk kez duyurduğu yeni nesil Roadster modelinin 1 Ekim'de tanıtılacağını duyurdu.

#1
Foto - Beklenen model satışa çıkıyor: Otomobil devi 1 Ekim'de tanıtacak!

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zengin kişisi unvanındaki milyarder Elon Musk, uzun süredir ertelenen yeni nesil spor otomobil modeli Roadster'ın 1 Ekim'de tanıtılacağını açıkladı.

#2
Foto - Beklenen model satışa çıkıyor: Otomobil devi 1 Ekim'de tanıtacak!

Tesla'nın sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı ve üzerinde tarihin yer aldığı görsel eşliğindeki "Fırlatmaya hazırız" paylaşımını yanıtlayan Musk, yeni Tesla Roadster tanıtımının 1 Ekim günü gerçekleşeceğini belirtti.

#3
Foto - Beklenen model satışa çıkıyor: Otomobil devi 1 Ekim'de tanıtacak!

İlk nesli geride bırakan yeni model, ilk kez Kasım 2017'de kamuoyuna duyurulmuş ve teslimatların 2020'de başlayacağı ilan edilmişti. Fakat araç geliştirme programı yıllar içinde peş peşe ertelemelerle karşılaştı.

#4
Foto - Beklenen model satışa çıkıyor: Otomobil devi 1 Ekim'de tanıtacak!

Gecikmeler geçen yıl Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasında da sosyal medyada tartışma konusu oldu.

#5
Foto - Beklenen model satışa çıkıyor: Otomobil devi 1 Ekim'de tanıtacak!

Altman, 50 bin dolarlık ön sipariş bedeli ödedikten sonra "7,5 yıl beklemenin çok uzun hissettirdiğini" ifade ederken, Musk ise Altman'ın parasını geri aldığını öne sürdü./ kaynak: NTV

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