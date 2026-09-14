Beklenen model satışa çıkıyor: Otomobil devi 1 Ekim'de tanıtacak!
Otomobil devi Tesla, 2017'de ilk kez duyurduğu yeni nesil Roadster modelinin 1 Ekim'de tanıtılacağını duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Otomobil devi Tesla, 2017'de ilk kez duyurduğu yeni nesil Roadster modelinin 1 Ekim'de tanıtılacağını duyurdu.
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zengin kişisi unvanındaki milyarder Elon Musk, uzun süredir ertelenen yeni nesil spor otomobil modeli Roadster'ın 1 Ekim'de tanıtılacağını açıkladı.
Tesla'nın sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı ve üzerinde tarihin yer aldığı görsel eşliğindeki "Fırlatmaya hazırız" paylaşımını yanıtlayan Musk, yeni Tesla Roadster tanıtımının 1 Ekim günü gerçekleşeceğini belirtti.
İlk nesli geride bırakan yeni model, ilk kez Kasım 2017'de kamuoyuna duyurulmuş ve teslimatların 2020'de başlayacağı ilan edilmişti. Fakat araç geliştirme programı yıllar içinde peş peşe ertelemelerle karşılaştı.
Gecikmeler geçen yıl Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasında da sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Altman, 50 bin dolarlık ön sipariş bedeli ödedikten sonra "7,5 yıl beklemenin çok uzun hissettirdiğini" ifade ederken, Musk ise Altman'ın parasını geri aldığını öne sürdü./ kaynak: NTV
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