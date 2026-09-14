Sağlık Bakanlığı’ndan çok kritik Alzheimer uyarısı! Sakın yaşlılığa bağlayıp geçmeyin!

BAKTERİ, VİRÜS VE MANTARLAR SEPSİSE YOL AÇABİLİR Sepsisin toplumda sanıldığından daha önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Hraloğlu, tablonun çoğunlukla zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonlar ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının ardından gelişebildiğini kaydetti. Hraloğlu, “Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği kontrolsüz yanıtın kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, yaşamı tehdit eden ciddi bir tablodur. Bakteriler başta olmak üzere bazı viral ve mantar enfeksiyonları da sepsise yol açabilir” diye konuştu. Sepsisin başlangıcında ateş, titreme, hızlı nefes alma, çarpıntı, belirgin halsizlik ve genel durum bozukluğunun görülebileceğini aktaran Hraloğlu, şu uyarıyı yaptı: