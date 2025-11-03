  • İSTANBUL
Dünya

Suriye, Esad rejiminden kaçan 21 diplomatı onurlandırdı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, devrilen Esad rejiminden kaçan ve Esad’ın zulmünü dünyaya anlatan 21 diplomatı görevlerine iade ederek onurlandırdı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bugün Şam'daki Bakanlık merkezinde devrik rejimden ayrılan bir dizi diplomatı kabul etti.

Görüşmede Şeybani, diplomatların eski rejimin suçlarını ifşa etmedeki tutumlarını ve çabalarını överek, 21 diplomatın görevlerine iade edilmesini öngören bir kararname imzaladı.

 

