Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu
Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu

Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, Suriye'nin resmen DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldığını duyurdu.

Uluslararası terörle mücadelede dikkat çekici bir diplomatik gelişme yaşandı. Suriye, ABD öncülüğünde 2014 yılında kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun resmi bir parçası oldu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ DUYURDU: 90. ORTAK

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, X platformunda yaptığı paylaşımda bu tarihi anı duyurdu:

"Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD'i (DEAŞ) yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak oldu."

BAAS REJİMİ İLK KEZ RESMEN DAHİL OLDU

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, kurulduğu 2014 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonlar yürütüyordu. Ancak Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi hükümeti, bu operasyonlara daha önce resmen dahil edilmemişti. Bu katılım, Suriye'nin terörle mücadeledeki küresel iş birliğine tam katılımını simgeliyor.

Beyaz Saray'da tarihi zirve: Şara, Trump'la görüşen ilk Suriye lideri oldu

ABD çıkarı olmadan kılını kıpırdatmaz! Trump: Suriye’yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Suriye’de kritik eşik! Fidan’dan Beyaz Saray temasları sonrası flaş açıklama: “Erdoğan’ın selamını ilettim”

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, AYYILDIZLI bileklik ile ilgili sosyal medyada bir mesaj paylaştı!
