Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 10 Kasım'da Washington'a gidiyor!

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından iktidara gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD ile ilişkileri normalleştirmede tarihi bir adım atıyor. Şara'nın, ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

BEYAZ SARAY'I ZİYARET EDEN İLK SURİYE CUMHURBAŞKANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bahreyn'deki "Manama Dialogue 2025" forumunda yaptığı yan görüşmelerde bu kritik bilgiyi duyurdu. Barrack, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeye ilişkin, "Umuyoruz ki Suriye ABD'nin öncülük ettiği DEAŞ'e karşı kurulan uluslararası koalisyona katılacak" dedi.

Özel Temsilci Barrack, bu ziyaret gerçekleşirse Şara'nın, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağını iddia etti. Barrack, ABD hükümetinin 2014'ten bu yana Suriye'nin bu koalisyonda yer almasını hedeflediğini aktardı.

DEAŞ KARŞITI ANLAŞMA VE İSRAİL MÜZAKERESİ

Barrack'ın açıklamasına göre, Ahmed Şara'nın ziyareti sırasında Suriye'nin ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona katılımına ilişkin bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Ayrıca, Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın Washington ziyareti esnasında ABD'de yapılacağını kaydetti. ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin Aralık 2024'te mağlubiyete uğratılmasından bu yana ülkede yeniden istikrarı sağlamaya çalışan Eş-Şara hükümeti, Şam yönetimine mesafeli yaklaşan diğer ülkelerle siyasi ilişkileri yeniden tesis etmeye çalışıyor. Üst düzey bir Suriyeli yetkili tarafından Beyaz Saray'a düzenlenen son resmi ziyaretin 1999 yılında gerçekleştirildiği biliniyor.