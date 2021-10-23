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Dünya Suriye Anayasa Komitesi yeni taslak hazırlıyor
Dünya

Suriye Anayasa Komitesi yeni taslak hazırlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 6. turunun ikinci gün toplantıları, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 12:31:00 -
Suriye Anayasa Komitesi yeni taslak hazırlıyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in Sözcüsü Jennifer Fenton, basına “Özel Temsilcinin belirttiği ve eş başkanların da kabul ettiği gibi, Anayasa Komitesi şimdi bir taslak hazırlama sürecine başladı” dedi.

Fenton, Komitedeki üç heyetin de yeni Suriye anayasa metinlerini sunma, bunlarda değişlik önerme, revizyona gitme de dahil olmak üzere metinler üzerindeki geçici anlaşma ve anlaşmazlık alanlarını belirleme konusunda BM’ye taahhütlerini belirttiklerini vurguladı.

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