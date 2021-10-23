Suriye Anayasa Komitesi yeni taslak hazırlıyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in Sözcüsü Jennifer Fenton, basına “Özel Temsilcinin belirttiği ve eş başkanların da kabul ettiği gibi, Anayasa Komitesi şimdi bir taslak hazırlama sürecine başladı” dedi.

Fenton, Komitedeki üç heyetin de yeni Suriye anayasa metinlerini sunma, bunlarda değişlik önerme, revizyona gitme de dahil olmak üzere metinler üzerindeki geçici anlaşma ve anlaşmazlık alanlarını belirleme konusunda BM’ye taahhütlerini belirttiklerini vurguladı.