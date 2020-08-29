Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına katılan muhaliflerden "tam" ve "kalıcı" ateşkes çağrısı

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde sona eren Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarında, muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Hadi el Bahra, Suriye'de askeri bir çözüme yer olmadığını belirterek, "Suriye'de halen kalıcı bir ateşkes yok. Askeri operasyonları sürdürme ısrarı faydasız. Suriye için daha fazla yıkıma yol açacak. Ülkemizden, ekonomimizden geriye ne kaldıysa hepsini yok edecek." uyarısında bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nde 24 Ağustos'ta başlayan Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantıları sona erdi.

Görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyen Anayasa Komitesi'ndeki muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, toplantıların genel olarak olumlu bir havada geçtiğini söyledi.

Bahra, bir sonraki turun eylül sonunda veya ekim başında yapılmasını beklediklerini belirtti.

Taraflar arasında görüş ayrılıklarının yanı sıra bazı gündem maddelerinde ortak yönlerin de bulunduğunu aktaran Bahra, "Suriye'de askeri bir çözümün olmadığını düşünüyoruz. Fakat, mevcut durumda Suriye'de kalıcı bir ateşkes yok. "dedi.

Bahra, Beşşar Esed rejiminin ateşkes ihlallerine tepki göstererek, "Şiddet ve askeri çatışmalar devam ettiği sürece, siyasi sürecin hızlı ilerlediğini görmeyeceğiz." diye konuştu.

- "Rejimin Suriye'de zafer kazanma şansı yok"

Ateşkes için uluslararası toplumun rejime baskı yapması gerektiğini belirten Bahra, "Bunun gerçekleştiğini gördüğümüzde, tüm sürecin daha hızlı ilerlediğini göreceğiz çünkü o zaman askeri açıdan nihai bir zafer elde etmelerinin bir yolu olmadığını anlayacaklar." ifadesini kullandı.

Bahra, rejimin askeri yollardan Suriye'de bir zafer kazanma şansının olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Suriye'de halen kalıcı bir ateşkes yok. Askeri operasyonları sürdürme ısrarı faydasız. Suriye için daha fazla yıkıma yol açacak. Ülkemizden, ekonomimizden geriye ne kaldıysa hepsini yok edecek. Benim beklentim, önümüzdeki aylarda tüm Suriye'de tam ve kapsamlı bir ateşkes görmemiz ve bu durumda siyasi süreci daha hızlı ilerletmek için daha fazla ulusal çaba göreceğimizdir."

Bahra, bir soru üzerine, Anayasa Komitesi toplantılarına katılan tüm tarafların, PKK/PYD/YPG gibi Suriye'deki terör örgütlerinin varlığını kabul etmediğini belirtti.

ABD'li bir şirketin YPG/PKK ile yaptığı petrol anlaşmasına da tepki gösteren Bahra, ülkesindeki kaynakların Suriye halkının ortak malı olduğunu vurguladı.



Öte yandan, rejimin eş başkanlığını yürüten hukukçu Ahmed Kuzbari ise üçüncü tur görüşmelerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.