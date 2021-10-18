Suriye Anayasa Komitesi toplanıyor
Suriye’deki kaosu sona erdirmeye yönelik siyasi çözüm arayışlarının en önemli halkası olan Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri bugün yeniden başlıyor.
Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15’er kişiden oluşan anayasanın “Küçük Grup” üyeleri, 8.5 ay aranın ardından Cenevre’de yeniden bir araya gelecek. Komite toplantılarının ilk 5 turunda uzlaşmaz tavır ortaya koyan rejim heyetinin 6. turdaki tutumu ise merakla bekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM), tarafların, toplantılardan önce anayasanın temel ilkelerine ilişkin metinleri sunmasını ve bir sonraki turun tarihinin de belirlenmesini umuyor. BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, bugün başlayacak 6’ncı turun kaç gün süreceğinin henüz netleşmediğini söyledi.