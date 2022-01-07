Süresiz Nafakazedelerden CHP’li Taşcıer’e tepki

Resul Ekrem Şahan Ankara

Sosyal medya hesabı üzerinden ‘Süresiz Nafaka diye bir şey yoktur’ diyerek 33 yıldır var olan sorunu inkâr eden Taşcıer’e Süresiz Nafaka mağdurları meydan okudu. CHP’li Gamze Taşcıer resmi sosyal medya hesabından süresiz nafakaya ilişkin yapmış olduğu bilgilendirmede yanlış ifadeler kullanması mağdurlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Nasıl bir mantık?

“Süresiz nafaka diye bir şey yoktur” diyen Taşçıer’e cevap veren Süresiz Nafaka Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, şunları ifade etti: “Yalan söylüyor. Yoksula düşen taraf nafaka alır diye madde var. Taşçıer’in 1 gün evli kalıp uzun süre nafaka ödeyenlerin de olmadığını iddia etmesi de gerçeği yansıtmıyor. Bununla ilgili kendisine yüzlerce evrak sunabiliriz. Taşçıer ‘Nafakaya süre koymak şiddeti artırır’ ‘Tarafların kusuru birbirine üstün gelmiyorsa nafaka bağlanmaz’ gibi ifadeleri kullanması nasıl bir mantıktır.”

İlhan Engincan, Akit’e yaptığı açıklamada ise şunları dile getirdi:

“Evraklarıyla açıklayabiliriz”

“Ne zaman ki hükümet tarafından nafaka konusu gündeme getiriliyor. Feminist dernekler, mor çatı ve CHP’nin bazı milletvekilleri ortaya çıkarak, ‘süresiz nafaka yoktur’ algısı yapmaya başlıyorlar. Nafaka 1988 yılından beri vardır. TMK 175’inci maddesi değişmediği müddetçe de nafaka mağdur üretmeye devam edecek. Süresiz Nafaka bir yıl olmalıdır. Ondan sonrasında devlet fonlarla destek sağlayıp mağdur olan kadına yardımcı olmalıdır. Sayın milletvekilinin cesareti varsa canlı yayında karşımıza çıksın. Söyledikleri bütün ifadeleri ve iddialarını tek tek yalanlayacak bütün belgeler elimizde mevcut.”