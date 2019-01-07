'Süresiz nafaka'nın en büyük mağduru çocuklar!

Nurullah Alpay yeniakit.com.tr

Boşanmış İnsanlar ve Aile (BİA) Platformu, ikinci evlilikten doğan çocukların da mağduriyetine dikkat çeken bir video hazırladı.

BİA Platformu kurucusu İlknur Birsel Büyükakça, Yeniakit.com.tr'ye konuyla ilgili açıklamada bulundu. Çocukların mağduriyetlerini anlatan Büyükakça, "Ömür boyu nafaka mağdurlarının çocukları da anneleri gibi bu bitmeyen çileyi çekmek zorundalar" değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklar ağır travma yaşıyor"

Anne ve babaları gibi çocuklarının da 'süresiz nafaka' nedeniyle ağır travma yaşadığını belirten Büyükakça, "BİA PLAFTORMU üyeleri arasında yeniden yuva kurmaya korkan, yasalar yüzünden evlilikten soğumuş mağdurların yanısıra, yıllar süren çekişmeli boşanma davalarının getirdiği ağır travmayı anlayışlı eşleri ile atlatmaya çalışan, yeniden yuva kurup mutlu olmaya çalışan ve çocuk sahibi olan mağdurlara 30 yıllık kadük bir yasa nefes aldırmazken bu çocuklarda bu zulmün kurbanları olarak evlerine gelen icra tebligatları, hapis cezaları yüzunden ağır travmalar yaşamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

İntiharın eşiğinde olan babalar var

Süresiz nafaka zulmü nedeniyle intiharın eşiğine gelen babalara da değinan Birsel Büyükakça, "Üyelerimizden bazıları zaman zaman arıyor. Nafaka borcundan dolayı yeni doğan bebeklerine bez alamaz halde olup intiharı düşündüğünü söyledi geçenlerde biri. Yine sıkça görüştüğüm bir uzman çavuş eşi bebeğinin masraflarından kendi ayağına çorap alamadığını söyleyip ağladı." dedi.

"Babasının hapse girmesini istemeyen kız, öğrenci bursundan nafaka ödedi"

Kız öğrencilerinin babalarının hapse girmemesi için öğrenci bursundan verdiğini de açıklayan Büyükakça, "Okul çağında çocukları olan mağdurlar çocuğun eğitim masraflarından kısarak nafaka ödüyorlar. Yine bir babamızın nafaka borcunu kızı eğitim bursundan ödedi babası hapse girmesin diye. Aydın Üniversitesi'ndeki sempozyuma 29 yıl nafaka ödeyen babasıyla gelen lise çağındaki kızımızın o gün gözlerindeki hüznün yanında az da olsa parlayan umut ışığını unutmak ne mümkün? Onlar babaları, anneleriyle birlikte bu sonu olmayan borcun zaman zaman mahpus yolu bekleyen, minicik saf temiz çocuk kalpleri yaralı mağdurları" diye konuştu.

"Çocuklar da unutulmamalı"

Adil nafaka yasasının acilen gelmesi gerektiğini belirten Büyükakça, "Hükümetimiz bu çözüm aşamasına getirdiği yasayı artık bekletmemelidir. Kriterli Süreli Nafaka yasası acil çıkmalıdır artık. Bitmeyen nafakanın bitmek bilmeyen adil düzenleme sürecinin bir an önce sonlanarak süreli yasanın çıkmasını bekleyen çocuklar olduğu unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.