Süresiz nafaka uygulamasında hakkaniyetli çözüm bekleniyor!

Yeni Akit ANKARA

Dağılmış Aileler Ve Çocuk Hakları Derneği Basın Sözcüsü Ata Furkan Sayım, yaptığı yazılı açıklama ile son dönemde aile birliği için atılan olumlu adımlara değindi.

Ata Furkan Sayım, “Türk Aile yapısını ilgilendiren başta çocuk haczi ve süresiz nafaka gibi konular maalesef geçen dönem 4. yargı paketinde ele alınmamış, milyonlarca mağduru hayal kırıklığına uğratan bu gelişme ile çocukların haczedilmesine, ömür boyu nafaka vesayetine, yıllarca devam eden boşanma davalarına çözüm getirilememişti. Biz bu hassas konulardan biri olan çocuk haczinin sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme getirilmesiyle ve ilgili bakanlıkların etkin gayretiyle gerek hükümet ortakları gerekse muhalefet partileri tarafından atılan olumlu adımlar neticesinde yürürlükten kaldırılmasından duyduğumuz memnuniyeti tüm içtenlik ve şükranlarımızla ifade etmek isteriz. Son dönemde atılan olumlu adımlar Hükümetimizin ve değerli devlet büyüklerimizin ülkemizde ciddi mağduriyetlere sebep olan süresiz nafaka uygulamasına da hakkaniyetli çözüm getireceği hususundaki beklentilere umut ışığı olmuş, toplumdaki adalet inancına can suyu vermiştir.” dedi.

'Meclise Türk aile yapısına uygun kanunlar gelmeli'

Sayım şöyle devam etti:

Aile birliğimizin, geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin selameti için yeni bir ertelemeye fırsat verilmeden en kısa zamanda çözümleyici, adaletli ve hakkaniyetli, Türk Aile yapısına uygun kanunların meclise getirilerek yürürlüğe gireceğine inanıyoruz.